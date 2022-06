Alte Dokumente werden online zugänglich 

Das Staatsarchiv Graubünden in Chur hat 7000 Familienwappen, 4500 Siegel, 15’700 Bündner Luftbilder und 160 Jahresberichte der Bündner Regierung von 1849 bis 2009 online bereitgestellt. Auf der Website des Archivs (www.sag.gr.ch) und in dessen Datenbank (www.staatsarchiv-findsystem.gr.ch) sind die Dokumente einsehbar. «Die online verfügbaren Dokumente sind gratis und frei zugänglich», sagt Staatsarchivar Reto Weiss am Freitag vor den Medien.