Als die Flimser den Elmern die Sonne stahlen

Geschichtenerzählerin Anni Brühwiler winkt ab: «Das ist für einmal keine Sage. Das ist die Wahrheit.» Als wäre es erst gestern gewesen, erinnert sich die Elmerin an jenen Tag, als Lausbuben aus Flims den Elmern die Sonne stehlen wollten. Just an dem Tag, an dem ihr Strahlenlicht durchs weltberühmte Martinsloch auf den Kirchturm hätte scheinen sollen.