Aktiviererinnen werden aktiv 

In der Schweiz gibt es nur an drei Orten Studiengänge für Aktivierung. Bruhin bewarb sich an der Medi Bern, dem Zentrum für medizinische Bildung, und bestand. Mit dem Abschluss nach drei Jahren könnte sie später sogar selber Nachwuchs ausbilden und so im Kanton Glarus für einen wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung sorgen.