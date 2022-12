Wie aus einem Spottnamen die Friedenskirche wurde

Nein, wieso sie Friedenskirche heisst, kann Daniel Jaberg nicht sagen. Klar ist dagegen: Das Gotteshaus, ein wenig versteckt an der Auffahrt zum Churer Rosenhügel gelegen, stammt aus dem Jahr 1896. «Schon 30 Jahre früher gab es in Chur Versammlungen und Predigten», sagt Jaberg, seit sechseinhalb Jahren Pfarrer der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Bündner Kantonshauptstadt über die Methodisten in Chur. Zunächst hätten sich die Methodistinnen und Methodisten in Schulhäusern, Privatwohnungen und anderen Räumlichkeiten versammelt, später sei das damalige Casino gemietet worden.