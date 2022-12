Ein Weihnachtsgeschenk geht auf Reisen

Susi wohnt in Surava und ordert auf ihrer bevorzugten Webseite ein Weihnachtsgeschenk für ihren Vater. Die Bestellung erreicht das Warenlager des Geschäfts. Dort wird die Jacke verpackt, eine Etikette ausgedruckt und die Daten der Post übermittelt. Susi bekommt, falls sie die App «Meine Sendungen» hat, eine SMS und kann ihr Paket dirigieren. Soll es bei ihr daheim eintreffen? An einem speziellen Tag? Will sie es an einem anderen Ort abholen? Ganz wie es ihr passt. In der Zwischenzeit wird ihr Geschenk per Lastwagen oder Zug ins regionale Paketzentrum Untervaz geliefert und entladen.