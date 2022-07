Abwechslung gefällig?

Wie wäre es, an diesem Wochenende ein Sprung ins kühle Nass zu wagen? Oder beim Gschichtlizauber dabei zu sein? In der Oberen Au gibt es seit dem 4. Juli ein Animationsangebot. Bereits im letzten Sommer wurden Erlebniswochen in den Sport- und Eventanlagen Chur vom neuen Animationsteam angeboten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Programm für Gross und Klein habe so grossen Anklang gefunden, dass die Erlebniswochen in allen weiteren Schulferien und je nach Jahreszeit im Hallenbad oder auf dem Eisfeld Quader wiederholt werden.