Abenteuerlustige Luftschiffkapitäne

Die Pfadiabteilung Kärpf verbrachte die Pfingsttage von Samstag bis Montag im Saggberg. Das teilt die Pfadi Glarus in einer Mitteilung mit. In und um die Detektivbasis der «Drei Fragezeichen» konnten die Teilnehmenden mittels Spurenlesen, Seilkunde, Geheimschriften und vielem mehr die bösen Bankräuber am Montagmorgen überführen, wie die Pfadi schreibt.