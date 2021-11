Ab auf den «Eichhörnliweg»

Der idyllische Weg führt ab Arosa Dorf durch den Wald nach Maran. Besonders die Eichhörnchen und die Vögel zeigen keine Scheu. Sehr zutraulich und etwas frech zeigen sie den Besuchern, dass sie Hunger haben. Nimmt man Kerne oder Nüsse mit auf die Wanderung, wagen sich die kleinen Wollknäuel sehr nahe heran und fressen aus der Hand. Aber Achtung: Erdnüsse und Mandeln können für die kleinen Nager schädlich sein, schreibt die Tourismusorganisation «Arosa Lenzerheide». Am besten füttert man die Tierchen mit ungeschälten Nüssen – so müssen sie ihre Zähne benutzen und wetzen sie gleichzeitig ab, was für die Tiere sehr wichtig ist. Auf dem ganzen Weg vermitteln verschiedene Informationstafeln mit kindergerechten Rätseln Wissen über die Natur und die Tierwelt.