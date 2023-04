Grünes Licht für neuen Masterstudiengang bei der FHGR

Zusammen mit der Universität Freiburg bietet die Fachhochschule Graubünden (FHGR) ab Beginn des Schuljahrs 2023/24 den Joint-Masterstudiengang «Digital Communication and Creative Media Production» an. Die Bündner Regierung gibt dazu grünes Licht, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der neue Studiengang fokussiert inhaltlich auf den mit der Digitalisierung einhergehenden Strukturwandel der gesellschaftlichen Kommunikation.