30’000 freiwillige Einsatzstunden im Namen der Menschlichkeit

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Graubünden hat am Dienstag seinen Jahresbericht 2021 präsentiert. Wie aus dem Bericht hervorgeht, kann die Organisation ein Plus von rund 197’000 Franken verbuchen. Auch die anderen Zahlen im Bericht sind eindrücklich. So fanden im vergangenen Jahr beispielsweise 411 Beratungen bei der Beratungsstelle für Schuldenfragen statt, 28’346 Ergotherapie-Behandlungsstunden wurden geleistet und 17,5 Tonnen Güter wurden bei der Aktion «2xWeihnachten» verteilt.