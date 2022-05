2,8 Millionen Franken von Swisslos für den Kanton Glarus

Der Traum vom sorglosen Leben (zumindest was das Geld anbelangt) hat im vergangenen Jahr die Kassen der Interkantonalen Landeslotterie Swisslos gut gefüllt, wovon auch der Kanton Glarus profitiert. Das teilt der Kanton Glarus mit. Swisslos gehöre den Kantonen und die Gewinne werden jährlich ausgeschüttet.

Nachdem bereits 2021 eine Zunahme des Gewinnanteils von über vier Prozent verzeichnet wurde, seien es 2022 über zwölf Prozent gewesen. Der Gewinnzuwachs sei darauf zurückzuführen, dass die im neuen Geldspielgesetz vorgesehenen Massnahmen zur Eindämmung des illegalen und zur Attraktivierung des legalen Sportwettenangebots ihre beabsichtigte Wirkung entfalten. Die Erträge aus den Lotterien fielen ebenfalls höher aus als im Vorjahr, wie es heisst.

Über 50 Millionen Franken mehr Gewinn

Mit 491 Millionen Franken Gewinn erzielte Swisslos 2022 den höchsten Gewinn der Geschichte, davon gehen 438 Millionen Franken an die Kantone, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Glarner Anteil daran betrage 2,8 Millionen Franken, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um über 300'000 Franken entspreche. Von diesen Einnahmen sollen verschiedene Fonds im Kultur-, Sport- und Sozialbereich profitieren. (red)