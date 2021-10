«Obdachlosigkeit hat etwas mit Scheitern zu tun»

Auf der Strasse schlafen, ohne Unterkunft, wo sie sich erholen können: So sieht der Alltag für Obdachlose aus. Einige haben wenige Jahre zuvor noch ein geregeltes Arbeitsleben gehabt, andere befinden sich seit über 20 Jahren in dieser Situation. Oft wird gesagt, dass in der Schweiz niemand auf der Strasse schlafen muss, der es nicht will. Trotzdem gibt es sie.