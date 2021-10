Carla Heer reist mit den besten Voraussetzungen nach Bern

von Madeleine Kuhn-Baer

Ruhig sitzt sie da, überlegt, wägt ab, lacht zwischendurch. Die Aussicht von ihrem Elternhaus in Oberurnen verstärkt diese Ruhe noch. Hier lebt Carla Heer seit ihrer Geburt – mit Ausnahme eines Jahres in New York. Aber da war sie erst dreijährig. «Meine Erinnerung daran ist nur schwach», sagt sie schmunzelnd.