Bündner brillieren an Wettbewerb von Elon Musk

Zwölf Teams, darunter Swissloop Tunneling, schafften es ins Finale. Dieses fand in Las Vegas statt. «Es hatte einige europäische Teams. Aber auch von amerikanischen Universitäten nahmen Teams am Wettbewerb teil», erzählt Just gegenüber Radio Südostschweiz. In der allerletzten Runde massen sich noch drei Teams. Die Aufgabe: Wer kann am schnellsten einen 30 Meter langen Tunnel mit einem Durchmesser von 50 cm bauen? Hierbei holte sich das Schweizer Team den zweiten Platz. «TUM Boring» der Technischen Universität München ging als Sieger hervor. «Unter sehr grossem Zeitdruck mussten wir eine entsprechende Maschine bauen. Da ist es toll, wenn man sich weltweit messen und austauschen kann», so Oswald. «Jedes Team hatte eigene Ideen, das war sehr spannend. So entsteht Innovation», ergänzt Ferrari.