Grosses Dankeschön an Hauswand

Rund 80 Millionen Stunden pro Jahr leisten betreuende Angehörige in der Schweiz an unentgeltlicher Arbeit. Es sei schön, sich um nahestehende Menschen zu kümmern, und es stelle sich die Frage nach dem Sinn dieses Engagements nicht. Und doch kostet es viel Kraft. Die Solidarität gegenüber vulnerablen Gruppen wird durch das neue Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung gestärkt. Es ermöglicht den betreuenden und pflegenden Angehörigen, ihre Berufstätigkeit und die Betreuung dank bezahltem Urlaub besser miteinander zu vereinbaren: bis zu drei Tage für die Betreuung eines Familienmitglieds nach einem Unfall oder einer Krankheit sowie 14 Wochen Urlaub für Eltern von schwerkranken Kindern oder Unfallopfern. Damit wird die wichtige Rolle der betreuenden Angehörigen in der Gesellschaft hervorgehoben.