Die 50 turbulenten Jahre des Schulheims Chur

Ein Mädchen im Primarschulalter radelt auf dem Spielplatz direkt auf Esther Hagmann zu. «Hallo Frau Chef!», ruft es begeistert und düst nur knapp an ihr vorbei. Hagmann, die Geschäftsleiterin des Schulheims, schmunzelt. «Ich mag das», erklärt sie. Hagmann ist noch keine zwei Monate Geschäftsleiterin hier am Schulheim in Chur. «Das Schulheim feiert das 50-Jahr-Jubiläum. Aber vieles, das geplant war, konnten wir nicht durchführen. Wegen der Pandemie.» Viele seien enttäuscht. Nicht nur die Kinder, auch die Mitarbeitenden. Sie hat den Posten in einer schwierigen Zeit übernommen.