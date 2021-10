Mobile Impfequipe ersetzt Bündner Impfbus

Am kommenden Dienstag tritt stattdessen eine mobile Impfequipe ihren Dienst an. An 21 Stationen im Kanton werden in diesem Rahmen Impfungen angeboten. Nebst den Impfstoffen von Moderna und Pfizer/Biontech führt die Impfequipe auch den Vektor-Impfstoff Janssen mit. Wer sich mit Pfizer/Biontech impfen lässt, erhält die zweite Impfung in den Impfzentren Chur und Landquart. Wer sich für Moderna entscheidet, hat die Möglichkeit, die Zweitimpfung in einem regionalen Impfzentrum, bei der Hausärztin oder in einer Apotheke zu erhalten, wie es in der Mitteilung heisst.