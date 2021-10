Diese Strecken laden im Glarnerland zum Wandern ein

Punkt eins: Grotzenbüel, Braunwald

Von hier aus führt ein leichter Wanderweg mit wenig Steigung zum Oberblegisee, der mit «tiefblau» und «glasklar» die gängigen Schönheitsideale erfüllt – und sie mit der Spiegelung der umliegenden Bergwelt sogar übertrifft. Weitere Bergseen-Highlights erwarten Wanderinnen und Wanderer laut Visit Glarnerland im Klöntal, auf Mettmen oder bei der Muttseehütte.

Weitsicht dank Aussicht

Punkt zwei: Obererbs, Elm

Wer wandert, will Weitsicht und sucht sich deshalb Gipfel, Grate und grandiose Aussichtspunkte. Ein solcher bietet der Höhenweg zum Ämpächli, welcher in gemütlichen ein bis zwei Stunden zu laufen ist. Das Braunwalder Pendant dazu ist der Chnügrat, welcher sich in der Hälfte der Panoramawanderung befindet und zum Bräteln und Verweilen einlädt. Der Blick schweift dabei über das Grosstal, den Freiberg Kärpf bis zum Tödi.