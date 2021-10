Pendler stehen in Ziegelbrücke in der Kälte

von Lucas Blumer

Weil die SBB einen Teil ihrer Strecke in der March erneuert, haben sich seit gestern die Fahrpläne zwischen Ziegelbrücke und Pfäffikon SZ geändert. Darüber informieren die SBB auf ihrer Website. Betroffen sind drei Linien: die S25, die von Linthal via Ziegelbrücke nach Zürich Hauptbahnhof fährt. Der Regioexpress von Chur via Ziegelbrücke nach Zürich Hauptbahnhof. Sowie die S27, welche zwischen Ziegelbrücke und Siebnen-Wangen verkehrt und vollständig ausfällt. Anstelle der S27 verkehren Ersatzbusse.