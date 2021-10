Gestärkt durch den kalten, regnerischen und erkältungsreichen Herbst

Nicht nur die Coronaviren sind unerwünscht, auch andere Krankheitserreger, die uns ans Bett fesseln, sind lästig. Sobald die Temperaturen sinken, klopfen die Viren aber an und schnell werden Regenschirm und Taschentücher zu unseren Weggefährten. Damit es nur beim «Pfnüsel» bleibt, können wir unser Immunsystem stärken.

Das Immunsystem hat lebenswichtige Aufgaben. Als Abwehrsystem schützt es den Körper unter anderem vor Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Keimen und Parasiten. Diesen reibungslosen Ablauf können wir mit einigen Lebensmitteln unterstützen, denn ein starkes Immunsystem beginnt auf dem Teller. Schliesslich sind rund 70 Prozent aller Immunzellen im Darm angesiedelt.

Wir beginnen mit einer Handvoll Nahrungsmitteln, die Wunder bewirken können…

Ingwer: Die Ingwerwurzel ist der Klassiker unter den Alltagshelfern. Ob im Tee, gewürfelt im Curry oder gepresst im Saft – die Inhaltsstoffe im Ingwer fördern die Durchblutung, regen das Immunsystem an und beugen Erkältungen vor.

Chili: Die scharfe Schote regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an. Sie hat eine antibakterielle Wirkung und wärmt den Körper.

Salbei: Salbei wird gerne mit Butter und Gnocchi kombiniert – das grüne Blatt ist aber dank seiner Antioxidantien und seiner Öle auch ein natürlicher Immunbooster.

Thymian: Bereits im Altertum wurde Thymian wegen seiner wirksamen Inhaltstoffe verwendet. Thymian hilft bei der Behandlung von Erkrankungen der Atemwege und fördert den Auswurf bei Husten.

Hagebutte: Die Hagebutte ist besonders reich an Vitamin C. Damit ist sie eine gute Ergänzung in der Erkältungszeit.

Knoblauch: Der Knoblauch wird zwar verpönt als Verursacher von Mundgeruch, er wirkt sich aber positiv auf das Immunsystem aus. Knoblauch wirkt etwa gegen Viren, Bakterien und Pilzen.