So könnt ihr euch über viele tierische Gartenbesucher freuen

Wer in seinem Garten Pflanzen haben möchte, die Tieren im Winter Nahrung bieten, kann sich zum Beispiel einen Vogelbeerbaum anschaffen oder Königskerzen. Die Vogelbeeren tragen Samen und Früchte weit in den Winter hinein und dienen so als Nahrungsquelle, erklärt Josia Orlik von Pro Natura Graubünden. Auch Stauden wie Königskerzen seien wertvoll, da in den verwelkten Stängeln zum Beispiel Wildbienen ihre Eier ablegen. Im November beginne wieder die Zeit, in der man Gehölze pflanze. «Eine gute Gelegenheit also, den Garten mit Sträuchern wie dem Schwarzdorn, dem gemeinen Schneeball oder dem Vogelbeerbaum zu ergänzen.»