Mit Diego Deplazes und Touring-Club in die (See-)Zukunft

Erfolgreich war die Suche des Vereins nach einem Betreiber für den beim geplanten Natursee vorgesehenen Camping- und Glampingplatz: Ins Projekt einsteigen wird der Touring-Club TCS, wie aus einer Medienmitteilung der Uniun hervorgeht. Er sei überzeugt, dass in Salischinas bei Sumvitg eine einzigartige Anlage entstehen könne, wird Oliver Grützner vom TCS in der Mitteilung zitiert. Der TCS übernimmt auch die Rolle eines Co-Investors. Er werde sich finanziell bereits ab der nächsten Projektphase am Vorhaben beteiligen, so der Verein. Für diese nächste Phase sei man bereit – sie beinhaltet vor allem die Revision der Nutzungsplanung. Zu diesem Zweck werde das Projekt in die Organisation der Gemeinde Sumvitg integriert. Eine kommunale Kommission werde es betreuen und weiterverfolgen, zusammen mit einem technischen und einem betriebswirtschaftlichen Projektleiter.