Kamerateam filmt die Glarner  Bienen für englische Kosmetika

Schon vom Linthaler Bahnhof aus sieht man die hellen Scheinwerfer im Bienenhaus von Claudia und Stefan Manser. Auf dem kleinen Weg zum Holzhaus hinauf reihen sich Autos und Kleinbusse aneinander. Sofort wird klar: Da ist was los im sonst so beschaulichen Bienenzuhause am Waldrand ob Linthal.