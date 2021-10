sofunktionierts: Was tue ich, wenn mich ein Arzt nicht ernst nimmt?

Erkältet zu sein, ist energieraubend und lästig, geht aber meist von allein wieder weg. Ein Unfall oder eine Krankheit, die eine medizinische Behandlung erfordern, gehen ans Eingemachte. Fragen zu Verhütung und Schwangerschaft sind sehr persönlich und können von Unsicherheit begleitet werden. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass wir in all diesen Situationen auf das Wissen und die Ratschläge von vertrauens- und respektvollen Ärzten zurückgreifen können. Doch nicht immer ist dies der Fall. Was können wir in einer solchen Situation tun?