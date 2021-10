Jägerschaft erlegt weniger Hirsche

Den Gamsjägerinnen und Gamsjägern kam das meist strahlend schöne Herbstwetter im September gelegen. Da sich Gämsen in höheren Lagen aufhalten, profitierte die Jägerschaft von den milden Temperaturen und der klaren Sicht. Die Gamstrecke der diesjährigen Hochjagd – welche bis Ende September dauerte – fiel somit ähnlich gut aus wie in vergangenen Jahren. Anders die Jagd auf Hirschwild. Dafür war es schlicht zu warm, die Äsungsbedingungen in höheren Lagen waren zu gut und das Hirschwild bewegte sich wenig.