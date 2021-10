Sechs Herbst-Ausflugstipps für Familien im Heidiland

5. Im Reich des Königs der Alpen

Im Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona fühlen sich Wildtiere wie der Steinbock zu Hause. Nach seiner Ausrottung in der Schweiz wurde er hier im Weisstannental vor über 100 Jahren zum ersten Mal wieder angesiedelt. Zusammen mit einem fachkundigen Swiss Ranger begibt man sich auf der Steinwildtour im Weisstannental am 17. Oktober 2021 auf die Spuren des Königs der Alpen. Was der Swiss Ranger im Weisstannental genau macht, erfährt man in diesem Beitrag.