Scharfe Peperoncini und Sugo nach italienischer Art

von Werner Beerli-Kaufmann

In Italien ist es manchenorts noch Tradition, dass die Nonna an Sonn- und Feiertagen bereits am frühen Morgen in der Küche steht. «In stundenlanger Arbeit wird das Mittagessen liebevoll zubereitet. Alles muss frisch sein, die Pasta, die Sauce», sagt Maria Di Leo und schwärmt von ihren diesjährigen Sommerferien in der alten Heimat.