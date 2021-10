Hinterlasse nur Fussspuren

Graubünden ist ein wahres Paradies für Wanderinnen und Wanderer. Besonders im Herbst, wenn sich die Natur in ihrer schönsten Farbenpracht zeigt. Wer Glück hat, erhascht vielleicht auch einen Blick auf einen Hirsch oder Steinbock, oder findet Fussspuren eines Fuchses oder einer Maus. Was wir auf unseren Wanderungen aber auch immer zu Gesicht bekommen, sind die Spuren unseresgleichen in Form von «Znüniüberreste» wie Papiere von Müsli- oder Schokoladenriegeln, Taschentücher und so weiter. Das muss aber nicht sein …