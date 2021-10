Der Käsepass lud zum Wandern ein

Von Ende Juni bis Ende September gab es auf 18 verschiedenen Alphütten einen Käsepass-Stempel zu beziehen. Die Teilnehmenden konnten dabei aus fünf Kategorien mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad auswählen. In der Kategorie mit fünf Alpen «Familientour ohne Joker» gewann Elsbeth Neukomm aus Winterthur. In der Kategorie «Familientour mit Joker», in der sieben Alpen zu bewandern sind, dufte sich Nino Hofstetter aus Schänis über den ersten Platz freuen. Familie Ulrich aus Schwanden gewann in der Kategorie «fürä ganzä Alpsummer» mit elf Alpen und Anja Hauser aus Näfels räumte in der Kategorie mit 14 Alpen ab. In der Kategorie mit allen 18 Alpen gewann Ramona Rademacher aus Weesen. (so)