Johnson & Johnson gibt es jetzt auch in Ennenda

Der nun auch in der Schweiz freigegebene Impfstoff von Johnson & Johnson wird im Kanton Glarus im Impfzentrum in Ennenda verimpft, wie der Kanton meldet. Eine Online-Anmeldung für den Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson sei ab sofort möglich unter https://gl.impfung-covid.ch. Ab dem 14. Oktober am Nachmittag sind die ersten Termine frei.