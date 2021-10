Tunnelboden wird abgesenkt

von Hans Bärtsch

Auf der Walenstadter Seite wacht am Eingang des Bommerstein­tunnels der SBB die Heilige Barbara über die Bauarbeiter. Die Schutzpatronin der Mineure und Bergbauleute hat ihren Job, wenn man das so sagen will, bisher gut gemacht. Denn laut Pierre Ferin, Oberbauleiter des Instandstellungsprojektes, das sich über drei Jahre erstreckt, ist bislang alles gut gegangen, und es haben sich keine Unfälle ereignet.