Fast fünf Millionen Klicks für das «Juice 1» in Glarus

Seit dem 12. Juni ist das Café «Juice 1» an der Stampfgasse am ehemaligen Standort des «Spitzbueb» in Glarus offen. Die drei Jungunternehmer Gianmarco Hodel, Venus Mijatovic und Michael Jakober hatten die Idee für ein Café mit gesundem Essen. Ihr vorwiegend vegetarisches und veganes Angebot und ihr Schaffen zeigen sie vor allem auf Tiktok, einer Plattform für Videos. Dies bereits seit Mitte März, also drei Monate vor der Eröffnung. Ihr allererstes Video überhaupt in diesem sozialen Medium erzielte 4,6 Millionen Aufrufe. Eine riesige Zahl für ein Café im kleinen Glarus.