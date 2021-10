Die missbrauchte Freiheit der Impfgegner

Weil die Stadt Chur ihrer Schülerschaft in der Oberstufe die Möglichkeit zur Coronaimpfung gibt, wurden Behördenmitglieder mit dem Tode bedroht. Es werden also Menschen bedroht, weil diese anderen Menschen etwas ermöglichen, wovon man selbst keinen Gebrauch machen will. Eine Entwicklung, die in einem Rechtsstaat wie der Schweiz mit einer Anzeige bei der Polizei strafrechtlich verfolgt wird. Dies ist die bekannte, juristische Seite solcher Angriffe unterhalb der Gürtellinie.