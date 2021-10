sofunktionierts: Erste Hilfe leisten

3. Ist die betroffene Person bewusstlos und atmet nicht? Sofort den Notruf alarmieren. Danach beginnt ihr die Wiederbelebung. Dabei werdet ihr von der Notrufzentrale am Telefon unterstützt. Generell gilt: Drückt 30 Mal etwa 5-6 cm tief im Rhythmus des Lieds «Stayin alive» fest auf die Brustkorbmitte des Patienten. Nutzt dazu beide Hände, die ihr übereinanderlegt. Damit könnt ihr den notwendigen, starken Druck erzeugen. Nach den 30 Herzdruckmassagen folgen zwei Beatmungsstösse. Dabei haltet ihr der betroffenen Person die Nase zu. Wenn euch das unangenehm ist, könnt ihr die Herzdruckmassage auch ohne Beatmung durchführen. Ist ein Defibrillator in Reichweite, so nutzt diesen. Diese Geräte sind mittlerweile relativ selbsterklärend und manche haben sogar eine Audio-Funktion, die alle Schritte laut und deutlich erklären.