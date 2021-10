Kinderlab Landquart für Nachwuchsauszeichnung nominiert

Am Programm nahmen 43 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren aus dem Churer Rheintal teil, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Die Kinder besuchten die Sternwarte Mirasteilas in Falera, die Ausstellungen «Expedition Sonnensystem» der ETH Zürich und «Erde und Universum» des RDZ Sargans, bauten an einer Modellrakete und führten weitere Experimente durch.