Ein Zentrum für regionalen Genuss

Graubünden Vivonda hatte bereits im vergangenen Dezember den ersten «Graubünden Viva Genussmarkt» in der Raststätte Heidiland in Maienfeld eröffnet. Am Freitag folgte nun die Türöffnung des neuen Genussmarkts in Jenaz. Dort können Kundinnen und Kunden zertifizierte Produkte aus der Region kaufen. Ausserdem gibt es im neuen Kompetenzzentrum einen eigenen Produktionsbereich sowie ein kleines Bistro.