Als der Stolz der Schweizer Lüfte am Boden bleiben musste

Die Bilder haben sich bei vielen Schweizerinnen und Schweizern ins Hirn eingebrannt. Die einst so stolze Flotte der Swissair ist am Boden, wörtlich und bildlich. Die Flugzeuge mit dem grossen Schweizer Kreuz auf der Heckflosse stehen auf dem Flughafen Kloten dicht an dicht – keines wird vorläufig mehr abheben.