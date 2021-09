Wissen, was das Wochenende alles zu bieten hat

Noch nichts vor am Wochenende, aber voller Tatendrang? Der neue Newsletter «wuchanendlich» liefert euch jede Woche auserlesene Freizeittipps, Filmtipps, Rezepte, Ratgeber und Veranstaltungshinweise aus und für die Region – und das völlig kostenlos. Damit müsst ihr nie mehr planlos ins Wochenende starten.

Jeden Donnerstag bekommt ihr abends eine E-Mail mit den besten Freizeittipps aus der Südostschweiz. Geliefert von «suedostschweiz.ch». Kompakt, kostenlos und persönlich.

Hier kostenlos abonnieren und schon bekommt ihr «wuchanendlich» regelmässig zu lesen. Viel Spass!

Erster Tipp? Auf zum HCD!

Wir wollen den Start des neuen Newsletters so richtig mit euch feiern und deshalb gibt es etwas zu gewinnen! Was darf bei einer Wochenendplanung in der Region nicht fehlen? Richtig: Ein Besuch im Eisstadion Davos natürlich.

Unter den ersten 300 Neuanmeldungen für den Newsletter verlosen wir 2x2 Tickets für das Heimspiel des HC Davos gegen Lausanne am 5. November 2021.

Als glückliche Gewinner könnt ihr es euch am Abend des Spiels so richtig gut gehen lassen. Mit bester Sicht aufs Spiel könnt ihr in der Südostschweiz Loge Platz nehmen, geniesst offerierte Getränke und Snacks und nehmt am Ende gar ein kleines Geschenk mit nach Hause.