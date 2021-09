So gelingt euer Hirschpfeffer bestimmt

Wenn der Küchenchef seine Wildbeize herstellt, wirbeln die exotischsten Düfte durch die Küche der «Stiva Veglia». Zimmermann gibt Piment, Lorbeer, Wacholder, Zimtblüte und Co. nämlich nicht im Ganzen zu der Beize, sondern pulverisiert die Aromen des Herbstes in einem Gewürzhäcksler. So lassen sich die Gewürze noch genauer dosieren und ziehen besser in das Fleisch ein. Wer schon mal auf eine Nelke gebissen hat, der erkennt bei dieser Methode zudem einen positiven Nebeneffekt für den Gast.