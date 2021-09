Die «Bad Ragartz» geht in den Endspurt

Erstmals wird ein Teil der Skulpturenschau in diesem Jahr auch in Valens ausgetragen. Führungen in Valens sind ein exklusiver Bestandteil der «Bad Ragartz»-Rundtour Valens-Taminaschlucht», die am 2. Oktober zum letzten Mal gebucht werden kann. Inbegriffen ist dabei die Postautofahrt von Bad Ragaz hoch nach Valens, ein geführter Kunst-Spaziergang zu den Skulpturen im Bergdorf und eine Führung durch das Alte Bad Pfäfers, das von Valens her mit einer kurzen Wanderung erreicht werden kann. Im Paket inbegriffen ist auch ein freier Eintritt in die Taminaschlucht. Zurück nach Bad Ragaz geht es wahlweise zu Fuss oder mit dem Schluchtenbus (Postauto).