Mit Musik Kinder fürs Wandern begeistern

Die Kinder der 1. bis 3. Primarklasse der Schule Zorten in Vaz/Obervaz bekamen die einmalige Möglichkeit, bei einem Musikvideo mitzumachen. Die Dreharbeiten für den Song «Alpentanz» der Schweizer Märchenerzählerin und Musikerin Tante Carmen fand auf dem Piz Scalottas statt. Ziel sei es, die Bergwelt von ihrer schönsten Seite zu zeigen, schreibt die Lenzerheide Marketing und Support AG in einer Mitteilung. Damit sollten möglichst viele andere Kinder für das Wandern begeistert werden. Das rund zweiminütige Youtube-Musikvideo feierte am Sonntag Premiere: