Der Sonne hinterher

Es ist nicht mehr so präsent wie in den Frühlings- und Sommermonaten, das Vogelgezwitscher. Immer mehr Vögel verabschieden sich in den Süden. Auch in der Region sind viele Arten derzeit in Aufbruchstimmung. Wer ein gutes Auge oder einen Feldstecher hat, stösst am Himmel, auf Bäumen, in Hecken und an Seen auf die vielen Zugvögel, die momentan unterwegs sind.