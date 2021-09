2600 Velofans radeln am Klausenpass

Am Samstag hat am Klausenpass, welcher auf 1948 Metern liegt und das Urner- und Glarnerland verbindet, das Velofest «Ride The Alps» stattgefunden. Gemäss einer Mitteilung von Visit Glarnerland AG nahmen rund 2600 Velofans am Anlass von Ochsner Sport und dem Verein «Ride the Alps Klausen» teil. Nebst vielen Rennradfahrerinnen und Bikern wurden auch Familien mit Kindern, Rollskifahrer und eine Handbikerin gesichtet.