Coronafälle nehmen wieder ab

Die Coronasituation im Kanton Graubünden hat sich laut Kantonsärztin Marina Jamnicki stabilisiert. «Von etwa 100 Fällen pro Tag hat sich die Lage jetzt auf ungefähr 30 Fälle pro Tag beruhigt», erklärte sie am Donnerstag an einer Pressekonferenz des Gesundheitsamts. Auch in den bevorstehenden Herbstferien rechnet die Kantonsärztin nicht mit einer starken Zunahme der Coronafälle.