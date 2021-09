Der Impfbus tourt erneut durch Graubünden

Der Impfbus fährt seit dem 23. August durch den Kanton. An 38 Standorten in allen Regionen liessen sich 3900 Personen impfen. Die unkomplizierte Möglichkeit, sich vor Ort beraten und impfen zu lassen, findet Anklang, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Bis Mitte Oktober fährt der Bus die zweite Runde. Der Impfbus bietet sowohl Erst- wie auch Zweitimpfungen an.