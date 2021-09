Die Glarner Kehrichtsäcke bekommen ein neues Sujet

Auf dem Kasernenareal in Glarus herrschte am vergangenen Samstag ein emsiges Treiben an der kleinen Umwelt-Expo mit diversen Ausstellern. Unter ihnen die Ketrag mit ihrem Unterflur-Container, Schneider Umweltservice, Inno Recycling mit ihrem Sammelsack für Kunststoff-Recycling und die drei Gemeinden, die auf spielerische Art Kindern und auch Erwachsenen zeigten, was in den Abfall gehört und was eben nicht. Zusätzlich wurde an einem Stand das Thema «Neophyten und deren Bekämpfung» thematisiert.

Über 200 Kinder zeichneten

Doch im Mittelpunkt des Anlasses stand ein Malwettbewerb. Der Gebührensack «Glarnerland» soll nämlich ein neues Sujet bekommen. Der Zweckverband Kehrichtgebühren Glarnerland, der sein 30-Jahr-Jubiläum feiert, suchte dafür eine Kinderzeichnung. «Entwerfe deinen Traumabfallsack und erzähle deine eigene Geschichte», lauteten die Vorgaben für diesen Malwettbewerb. Aus den über 200 eingegangenen Zeichnungen hatten die Vorstandsmitglieder des Zweckverbandes im Rahmen einer Vorauswahl 20 Zeichnungen ausgesucht. Diese wurden von den Festbesuchern bewertet. Das Gewinner-Sujet wurde anschliessend gekürt, welches von Adel Aliti aus Oberurnen gezeichnet wurde. Den zweiten Platz belegte Julia Vordermann aus Linthal und der dritte Rang ging an Dilaijna Bijelic aus Ennenda. Sie erhielten einen «Glarnerland»-Gutschein. (hasp/red)