Wir stehen in der Pflicht von Zegg und Quadroni

Orlando Zegg ist unschuldig. Der Präsident des Regionalgerichtes Unterengadin ist am Freitag vom Vorwurf des Amtsmissbrauches freigesprochen worden. Das Urteil kann innert dreissig Tagen angefochten werden, und genau das werde auch erwartet, wie die zuständige Richterin nach der Urteilsverkündung sagte. Gegen Zegg hatten die Staatsanwaltschaft Graubünden und Adam Quadroni, Whistleblower in Sachen Preisabsprachen im Baugewerbe, geklagt, weil Zegg einen Polizeieinsatz in Quadronis Haus angeordnet und durchgesetzt habe, obwohl noch eine Berufung Quadronis dagegen lief.