So wird euer Herbst richtig gemütlich

Holt eure Liebsten an Bord – eine Nacht mit Horrorfilmen steht an! Schreibt eure Favoriten auf einen Zettel, die Zettel werft ihr anschliessend in eine Dose. Abwechselnd darf jeder einen Zettel aus der Dose ziehen, der gezogene Film wird anschliessend geschaut. Dabei gelten folgende Regeln: Vor 3 Uhr morgens wird nicht geschlafen, das Licht bleibt bis zum Schluss aus und wer sich vor Angst unter der Decke versteckt, erhält keine gerösteten Kürbiskerne. Übrigens: Parodien wie Scary Movie zählen nicht. Aus Prinzip.