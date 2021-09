Diese drei Alpabzüge sorgen im Glarnerland für Feierstimmung

Am 30. September geht es in Klöntal und Näfels weiter. Auch dort empfangen Interessierte an beiden Standorten ab 9 Uhr die Sennten. Im Klöntal werden Dejen und Oberlängenegg erwartet, in Näfels zwei Sennten von Nidersee-Grappli und weiter Obersee-Rauti, Stattboden und ebenfalls Oberlängenegg, die vom Klöntal bis nach Oberurnen zieht. Auch an diesen beiden Standorten gibt es Marktstände mit Alpprodukten. . Im Klöntal sorgt das Hotel «Rhodannenberg» für Speis und Trank, in Näfels die Festwirtschaft des Verkehrsvereins Näfels. Umrahmt werden die Alpabzüge von Alphornspielern.