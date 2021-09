Bei der Kantonspolizei ist tierisch was los

Die Kantonspolizei Graubünden rückt oft aus. Dies tut sie aber nicht nur bei Straftaten oder Unfällen. Hin und wieder kommt es auch vor, dass ein pelziges oder gefiedertes Lebewesen Hilfe von der Polizei braucht. «Tierische Einsätze gibt es immer wieder», bestätigt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Meistens seien dies «sehr gefreute Angelegenheiten». Solche Einsätze würden den Polizeialltag bereichern. So wie letzten Sonntagabend, als eine Katze Mitten im San Bernardinotunnel gesichtet wurde. Die ausgerückten Polizisten hätten das Kätzchen unverletzt aufgefunden und schlussendlich dem Tierheim Arche in Chur übergeben können. Beim Einsatz vom Sonntag sei die Polizei zwar nicht mit Blaulicht ausgerückt, aber: «Um eine mögliche Unfallgefahr abzuwenden, könnten wir je nach Situation mit Blaulicht an einen solchen Ereignisort fahren», führt Rüegg aus.